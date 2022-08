Taiwan, allerta Cina per il passaggio degli incrociatori Usa (Di domenica 28 agosto 2022) Usa-Cina, alta tensione per Taiwan. Le forze armate cinesi sono in stato di «massima allerta» dopo il passaggio degli incrociatori Usa nello stretto di Taiwan. Lo ha fatto sapere il portavoce della zona orientale dell'Esercito popolare di liberazione cinese, Shi Yi, in una nota. «Gli incrociatori della Marina degli Stati Uniti Chancellorsville e Antietam hanno attraversato lo stretto di Taiwan il 28 agosto, attirando l'attenzione di tutti. La zona di comando di combattimento orientale dell'EPL ha scortato gli incrociatori statunitensi, esercitando il pieno controllo sulle loro attività. Le unità di comando sono in massima allerta per fermare qualsiasi provocazione ... Leggi su iltempo (Di domenica 28 agosto 2022) Usa-, alta tensione per. Le forze armate cinesi sono in stato di «massima» dopo ilUsa nello stretto di. Lo ha fatto sapere il portavoce della zona orientale dell'Esercito popolare di liberazione cinese, Shi Yi, in una nota. «Glidella MarinaStati Uniti Chancellorsville e Antietam hanno attraversato lo stretto diil 28 agosto, attirando l'attenzione di tutti. La zona di comando di combattimento orientale dell'EPL ha scortato glistatunitensi, esercitando il pieno controllo sulle loro attività. Le unità di comando sono in massimaper fermare qualsiasi provocazione ...

