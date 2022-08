"Sulle bollette...". Controcorrente, il lapsus di Veronica Gentili: cosa le fa notare la Maglie | Video (Di domenica 28 agosto 2022) La questione del caro bollette è stata centrale nella puntata di domenica 28 agosto di Controcorrente, la trasmissione condotta da Veronica Gentili su Rete4. Proprio alla padrona di casa Maria Giovanna Maglie ha fatto una correzione durante il suo intervento: “Tu hai avuto un lapsus all'inizio della trasmissione, che la dice lunga su come ancora non vogliamo accettare la realtà, non solo tu ma tutti, sia chiaro”. “Hai parlato di clima di allarme - ha proseguito l'opinionista - rispetto alla questione energetica, ma c'è poco da parlare di clima, l'allarme ci sta attaccato al posteriore e dobbiamo correre rapidamente. La mia risposta è la seguente: se i partiti finalmente lo hanno capito - Calenda ha detto di sospendere la campagna elettorale perché lui fa una campagna da bullo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) La questione del caroè stata centrale nella puntata di domenica 28 agosto di, la trasmissione condotta dasu Rete4. Proprio alla padrona di casa Maria Giovannaha fatto una correzione durante il suo intervento: “Tu hai avuto unall'inizio della trasmissione, che la dice lunga su come ancora non vogliamo accettare la realtà, non solo tu ma tutti, sia chiaro”. “Hai parlato di clima di allarme - ha proseguito l'opinionista - rispetto alla questione energetica, ma c'è poco da parlare di clima, l'allarme ci sta attaccato al posteriore e dobbiamo correre rapidamente. La mia risposta è la seguente: se i partiti finalmente lo hanno capito - Calenda ha detto di sospendere la campagna elettorale perché lui fa una campagna da bullo ...

