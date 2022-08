Spezia | Sky | “Ecco Ampadu | ritorno in Serie A per il Gallese”

Leggi su seriea24

(Di domenica 28 agosto 2022)- Giorno di riposo dopo l’ottimo pareggio per 2-2, in casa, contro il Sassuolo. Ottima prova di N’Zola, rete dal dischetto per il Francese. Loè tornato in maniera dura sul calciomercato, dopo già aver guadagnato 4 punti nelle prime 3 gare diA. Gli Aquilotti, sono stati molto convincenti nelle prime uscite e ora, aspettando la probabile cessione di Nikolau, alla Fiorentina, stanno per chiudere un colpo. Si tratta dell’ex difensore del Venezia, in forza al Chelsea: Ethan. Ilè ottimo per i Liguri visto che oltre a poter ricoprire il ruolo da difensore centrale sa anche adattarsi come mediano, nel centrocampo a 2 come supporter di difesa. Con Gotti, sarà probabilmente titolare e potrà diventare subito un jolly per la retroguardia dell’allenatore ...