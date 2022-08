Spezia, Onana si avvicina: superata l’offerta del Milan per il centrocampista del Bordeaux (Di domenica 28 agosto 2022) Lo Spezia sembra aver superato la concorrenza del Milan, che evidentemente ha virato su altri obiettivi, per il centrocampista del Bordeaux Jean Onana. l’offerta dei liguri è di 7 milioni e supera di due quella dei rossoneri. I girondini potrebbero considerarla come soddisfacente e per questo motivo la trattativa ora è più vicina alla conclusione positiva. Gotti ha chiesto un rinforzo a reparto e il primo potrebbe dunque già arrivare a breve. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 28 agosto 2022) Losembra aver superato la concorrenza del, che evidentemente ha virato su altri obiettivi, per ildelJeandei liguri è di 7 milioni e supera di due quella dei rossoneri. I girondini potrebbero considerarla come soddisfacente e per questo motivo la trattativa ora è più vicina alla conclusione positiva. Gotti ha chiesto un rinforzo a reparto e il primo potrebbe dunque già arrivare a breve. SportFace.

