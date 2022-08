Spaventosa rissa in volo tra i piloti: assistenti in cabina per dividerlo, paura sull'aereo Air France (Di domenica 28 agosto 2022) Due piloti sono stati sospesi dopo una Spaventosa rissa a metà volo nella cabina di pilotaggio . Secondo quanto riferito, i piloti dell' Air France si sono scambiati pugni e calci dopo che uno dei due ... Leggi su leggo (Di domenica 28 agosto 2022) Duesono stati sospesi dopo unaa metànelladi pilotaggio . Secondo quanto riferito, idell' Airsi sono scambiati pugni e calci dopo che uno dei due ...

