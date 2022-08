Spalletti: «Al turnover penseremo da qui in avanti, perché si giocherà ogni tre giorni» (Di domenica 28 agosto 2022) Nel prepartita di Fiorentina-Napoli, ai microfoni di Dazn ha parlato il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti. Sta valutando i nuovi arrivi ma conferma la stessa formazione delle ultime due, perché? «perché hanno fatto bene, non c’è bisogno di cambiare se non si riscontrano difficoltà in chi ha giocato, affaticamenti, problemi muscolari. Il discorso va fatto da qui in avanti perché si gioca ogni tre giorni». Su Osimhen: ha avuto bisogno di dirgli qualcosa, in questi giorni in cui si parla di Ronaldo? «Ha risposto lui tramite il suo procuratore, ha detto che vuole giocare la Champions, che sta bene in questo gruppo, vuole bene ai compagni di squadra, è disposto a rincorrere avversari per loro, oltre ad essere un terminale top per qualsiasi team, è ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 28 agosto 2022) Nel prepartita di Fiorentina-Napoli, ai microfoni di Dazn ha parlato il tecnico del Napoli, Luciano. Sta valutando i nuovi arrivi ma conferma la stessa formazione delle ultime due,? «hanno fatto bene, non c’è bisogno di cambiare se non si riscontrano difficoltà in chi ha giocato, affaticamenti, problemi muscolari. Il discorso va fatto da qui insi giocatre». Su Osimhen: ha avuto bisogno di dirgli qualcosa, in questiin cui si parla di Ronaldo? «Ha risposto lui tramite il suo procuratore, ha detto che vuole giocare la Champions, che sta bene in questo gruppo, vuole bene ai compagni di squadra, è disposto a rincorrere avversari per loro, oltre ad essere un terminale top per qualsiasi team, è ...

napolista : Spalletti: «Al turnover penseremo da qui in avanti, perché si giocherà ogni tre giorni» A Dazn: «Osimhen? Ha fatto… - sscalcionapoli1 : TN – Le probabili formazioni di Fiorentina-Napoli: turnover ridotto per Italiano, Spalletti non cambia… - antidisfattista : RT @psnapoli: #Fiorentina-#Napoli chiude la terza giornata di Serie A: #Italiano, dopo la qualificazione in Conference League, farà un ampi… - psnapoli : #Fiorentina-#Napoli chiude la terza giornata di Serie A: #Italiano, dopo la qualificazione in Conference League, fa… - SiamoPartenopei : Le probabili formazioni di Fiorentina-Napoli: turnover ridotto per Italiano, Spalletti non cambia -