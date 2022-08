Spalletti: “Abbiamo giocato male. Ci hanno offesi per tutta la gara. Ronaldo? non si rifiutano 100 milioni” (Di domenica 28 agosto 2022) Luciano Spalletti ha parlato dopo il fischio finale di Fiorentina-Napoli gara valevole per la terza giornata di Serie A. Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il fischio finale della sfida contro la Fiorentina. Il tecnico del Napoli ha discusso con alcuni tifosi della Fiorentina presenti sugli spalti del Franchi. Spalletti era letteralmente furioso poiché una parte del pubblicato toscano ha pesantemente offeso la madre. Da sottolineare anche i cori di stampo razzista nei confronti dei Napoletani e di Napoli. I tifosi del Franchi hanno nettamente deluso. Anche Victor Osimhen a fine partita è apparso un po’ nervoso, l’attaccante nigeriano sarebbe stato oggetto di “buu” razzista da parte di qualche sostenitore della Fiorentina. Spalletti su ... Leggi su napolipiu (Di domenica 28 agosto 2022) Lucianoha parlato dopo il fischio finale di Fiorentina-Napolivalevole per la terza giornata di Serie A. Il tecnico del Napoli, Luciano, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il fischio finale della sfida contro la Fiorentina. Il tecnico del Napoli ha discusso con alcuni tifosi della Fiorentina presenti sugli spalti del Franchi.era letteralmente furioso poiché una parte del pubblicato toscano ha pesantemente offeso la madre. Da sottolineare anche i cori di stampo razzista nei confronti dei Napoletani e di Napoli. I tifosi del Franchinettamente deluso. Anche Victor Osimhen a fine partita è apparso un po’ nervoso, l’attaccante nigeriano sarebbe stato oggetto di “buu” razzista da parte di qualche sostenitore della Fiorentina.su ...

