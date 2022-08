Spaccio ed estorsioni: nuova condanna per i fratelli Bianchi (Di domenica 28 agosto 2022) I fratelli Marco e Gabriele Bianchi, già condannati all’ergastolo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, sono stati ora condannati a 4 anni e 6 mesi di reclusione perché i due avrebbero avuto un ruolo centrale nello Spaccio di droga nella zona dei Castelli Romani e si sarebbero resi responsabili di minacce e pestaggi verso i debitori. La condanna iniziale era di cinque anni e quattro mesi di reclusione, ridotta in Appello a quattro anni e mezzo, e i fatti per cui i fratelli sono condannati alla reclusioni risalgono al 2020. A riportare la notizia è il Corriere della Sera. L’ordinanza di arresto li aveva raggiunti mentre erano già detenuti per l’omicidio del ragazzo ventunenne ucciso a calci e pugni all’esterno di un locale di Colleferro. Il gip che ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) IMarco e Gabriele, giàti all’ergastolo per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, sono stati orati a 4 anni e 6 mesi di reclusione perché i due avrebbero avuto un ruolo centrale nellodi droga nella zona dei Castelli Romani e si sarebbero resi responsabili di minacce e pestaggi verso i debitori. Lainiziale era di cinque anni e quattro mesi di reclusione, ridotta in Appello a quattro anni e mezzo, e i fatti per cui isonoti alla reclusioni risalgono al 2020. A riportare la notizia è il Corriere della Sera. L’ordinanza di arresto li aveva raggiunti mentre erano già detenuti per l’omicidio del ragazzo ventunenne ucciso a calci e pugni all’esterno di un locale di Colleferro. Il gip che ...

