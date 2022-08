Euronews Italiano

...nella notte tra venerdì e sabato con l'accusa di detenzione ai fini di. Il ragazzo si aggirava nella zona di piazza Leonardo Da Vinci dove quella sera era in programma la rassegna di...Proprio per questo, vista la perpetua mancanza di contanti, la coppia, contando sul prezioso aiuto di Tyrone, si impegna nello, unico mezzo per soddisfare le frequenti astinenze e per ... Spaccio al cinema all'aperto, 21enne arrestato a Milano Vendere hashish alla rassegna di cinema all'aperto. Con questa accusa, nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 agosto, la polizia ha arrestato un 21enne italiano incensurato in via Ampère, zona Città S ...Aveva nelle tasche quasi un etto di hashish, 90 grammi, oltre che un bilancino di precisione nello zaino per questo un ragazzo di 21 anni, senza precedenti, è stato arrestato a Milano dalla polizia ne ...