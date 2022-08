Sondaggi politici | Fratelli d’Italia ancora in vantaggio sul PD

(Di domenica 28 agosto 2022) Secondo l’ultima indagine di Termometro Politico,insul Partito Democratico: 24,7% contro il 23,3 (il 23 agosto erano rispettivamente al 24,3% e 23,5%). La Lega resta stabile al 14,3%, M5S e Forza Italia scendono al 10,7% e al 7,2%. Azione/Italia Viva non arriva al 5%.a meno di un mese dal voto Dai numeri dell’ultimoo effettuato da Termometro Politico tra il 23 e il 25 agosto,resta innei confronti del Pd, che sembra essere in calo nei. La Lega è stabile al 14,3% mentre M5S e Forza Italia scendono rispettivamente al 10,7% e al 7,2%. Il sodalizio tra Italia Viva di Matteo ...

... il caro bollette e l'aumento dell'inflazione stanno pesando in maniera netta sui bilanci familiari e aziendali, quindi gli italiani vogliono dairisposte sui loro interventi. Nota del ...ELEZIONI 2022/ Centrodestra sfiora 50%, Meloni batte Pd: M5s 10% FONTI P. CHIGI A SALVINI E CALENDA: "TETTO BOLLETTE TEMPI PREMATURI. MA" Per il leader di PiùEuropa Benedetto ...Secondo gli ultimi sondaggi politici di Termometro politico Fratelli d'Italia è ancora in vantaggio sul Partito Democratico ...Se si votasse oggi l'Italia sarebbe guidata dalla coalizione di centrodestra, con Fratelli d'Italia primo partito del Paese. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulle ultime proiezioni di voto.