Signori non ci gira attorno: «Sono stufo di stare fermo, percepisco grande paura nel farmi rientrare nel calcio» (Di domenica 28 agosto 2022) Beppe Signori e il suo sfogo a La Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante di Bologna e Lazio ha rilasciato un’intervista sulla mancanza di richieste per allenare Beppe Signori e il suo sfogo a La Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante di Bologna e Lazio ha rilasciato un’intervista sulla mancanza di richieste per allenare. Le sue parole: «Ho conseguito il patentino da allenatore nel 2010, ma non ho mai ricevuto neppure un’offerta. In Italia siamo tutti moralisti. Io Sono stato assolto, ma per tutti rimango l’uomo che truccava le partita. percepisco una grande paura a farmi rientrare nel mondo del calcio, forse do fastidio. Non pretendo la Serie A e non ho neppure grandi richieste economiche. Sono stufo di ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 agosto 2022) Beppee il suo sfogo a La Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante di Bologna e Lazio ha rilasciato un’intervista sulla mancanza di richieste per allenare Beppee il suo sfogo a La Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante di Bologna e Lazio ha rilasciato un’intervista sulla mancanza di richieste per allenare. Le sue parole: «Ho conseguito il patentino da allenatore nel 2010, ma non ho mai ricevuto neppure un’offerta. In Italia siamo tutti moralisti. Iostato assolto, ma per tutti rimango l’uomo che truccava le partita.unanel mondo del, forse do fastidio. Non pretendo la Serie A e non ho neppure grandi richieste economiche.di ...

NadiaCesa : RT @giampdisan: @willy_signori Chi sarebbe stato il beneficiario del rigore. Quella l'unica discriminante. Evidente: a favore della Juve so… - cinziamitika : @willy_signori Premesso che per me non è mai rigore, credo che si sia innescato una sorta di timore reverenziale al… - Mattialei : @willy_signori Ininfluente, spero non vengano dati rigori così come. L'errore sono stati rigori del genere fischiat… - ilventocontro : @willy_signori Gatti contro Abraham avrebbe fatto molta fatica, non per la fisicità, ma per la mancanza di esperien… - musetto_davanti : @emilianopicco @willy_signori Perché chi altro puoi far giocare in questo momento? ?? Di Maria è out, Kean esterno è… -