Si ferma Lukaku: problema muscolare alla coscia sinistra, derby a rischio (Di domenica 28 agosto 2022) Romelu Lukaku ha accusato un risentimento muscolare alla coscia sinistra dopo la sfida persa dall’Inter con la Lazio. A renderlo noto è Sky Sport che annuncia la sua assenza nel prossimo turno con la Cremonese. L’azienda televisiva dice anche che l’attaccante nerazzurro rischia di saltare il derby con il Milan in programma sabato 3 settembre. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Romeluha accusato un risentimentodopo la sfida persa dall’Inter con la Lazio. A renderlo noto è Sky Sport che annuncia la sua assenza nel prossimo turno con la Cremonese. L’azienda televisiva dice anche che l’attaccante nerazzurro rischia di saltare ilcon il Milan in programma sabato 3 settembre. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

