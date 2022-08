“Si è suicidata con un colpo di pistola alla testa”. Rivelate la cause della morte della famosa cantante (Di domenica 28 agosto 2022) Una morta atroce per Ashley Judd, la famosa attrice americana. Solo qualche mese fa infatti è morta sua mamma, la cantante Naomi Judd. Lo scorso aprile era stata proprio l’amata figlia a trovare il corpo senza vita della mamma. Ora il medico legale fa chiarezza sulla morta dell’artista. In queste ore infatti, è stato diffuso il risultato dell’autopsia, che ha fatto chiarezza sulle tragiche circostanze della morte. La cantante Naomi Judd si è suicidata. Oltre alle evidenze all’esame autoptico, la donna prima di morire ha lasciato un biglietto per le figlie. USA Today ha visionato i documenti che riportano i dettagli delle cause della morte dell’artista e in cui viene ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 28 agosto 2022) Una morta atroce per Ashley Judd, laattrice americana. Solo qualche mese fa infatti è morta sua mamma, laNaomi Judd. Lo scorso aprile era stata proprio l’amata figlia a trovare il corpo senza vitamamma. Ora il medico legale fa chiarezza sulla morta dell’artista. In queste ore infatti, è stato diffuso il risultato dell’autopsia, che ha fatto chiarezza sulle tragiche circostanze. LaNaomi Judd si è. Oltre alle evidenze all’esame autoptico, la donna prima di morire ha lasciato un biglietto per le figlie. USA Today ha visionato i documenti che riportano i dettagli delledell’artista e in cui viene ...

AlexCasalboni : @rocselli Si è già suicidata, è molto probabile che entro l'anno prossimo assisteremo al suo crollo definitivo (ma… - Francesco54 : @AlfredoPedulla L’Inter si è suicidata con le scelte scellerate di Inzaghi! - MaQualeFrizione : RT @Francesclol: Con Luis Alberto e SMS come mezze ali (miglior versione possibile della Lazio per me) l'Inter si è un po' suicidata, forse… - Francesclol : Con Luis Alberto e SMS come mezze ali (miglior versione possibile della Lazio per me) l'Inter si è un po' suicidata… - paolobocciarel1 : @il__johnny non si fosse suicidata, la finale l'avremmo vista con il binocolo. Fu solo il culo e il talento di Robe… -