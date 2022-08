Sharon Stone: “In forma alla fine dell’estate”. Il bikini irresistibile a 64 anni (Di domenica 28 agosto 2022) A 64 anni continua a far sognare i fan e a lasciare a bocca aperta i suoi follower di Instagram: Sharaon Stone ha pubblicato un selfie in costume sul suo account ufficiale, mostrandosi in tutta la sua bellezza, con un fisico impeccabile. Sharon Stone, il bikini da togliere il fiato Per Sharon Stone il tempo non sembra passare: l’attrice di Basic Instinct è sempre più bella, come ha mostrato nel suo ultimo post di Instagram. In questi ultimi scampoli d’estate, la Stone si sta concedendo qualche giornata di relax tra bagni al mare e tuffi in piscina e ha voluto mostrare il suo bikini coloratissimo e che mette ben in evidenza il suo fisico ancora impeccabile. La diva di Hollywood ha compiuto lo scorso marzo 64 anni e ... Leggi su dilei (Di domenica 28 agosto 2022) A 64continua a far sognare i fan e a lasciare a bocca aperta i suoi follower di Instagram: Sharaonha pubblicato un selfie in costume sul suo account ufficiale, mostrandosi in tutta la sua bellezza, con un fisico impeccabile., ilda togliere il fiato Peril tempo non sembra passare: l’attrice di Basic Instinct è sempre più bella, come ha mostrato nel suo ultimo post di Instagram. In questi ultimi scampoli d’estate, lasi sta concedendo qualche giornata di relax tra bagni al mare e tuffi in piscina e ha voluto mostrare il suocoloratissimo e che mette ben in evidenza il suo fisico ancora impeccabile. La diva di Hollywood ha compiuto lo scorso marzo 64e ...

