Sharon Stone e l’autoscatto in bikini a 64 anni, bellezza e ironia: “Perché mi metto sempre in forma alla fine dell’estate?” (Di domenica 28 agosto 2022) È bellissima. Ed ha accettato il passare del tempo prendendosi cura di sé senza smanie ed esagerazioni. Lo racconta sui social, lo spiega ai propri follower. Sharon Stone a 64 anni è in forma strepitosa. Un ‘passo a due col tempo’ che nulla ha a che vedere con tante dive nostrane, perennemente ringiovanite o eccessivamente lisciate da filtri vari. Ne ha forse bisogno un’attrice come la Stone? No. Nessuno, per dire la verità. “Perché mi metto sempre in forma alla fine dell’estate?”, ha scritto accanto al post. Ebbene, signora Stone, lei è sempre una ‘dea’. Così dicono i tantissimi commenti (e anche noi). Visualizza questo post su ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) È bellissima. Ed ha accettato il passare del tempo prendendosi cura di sé senza smanie ed esagerazioni. Lo racconta sui social, lo spiega ai propri follower.a 64è instrepitosa. Un ‘passo a due col tempo’ che nulla ha a che vedere con tante dive nostrane, perennemente ringiovanite o eccessivamente lisciate da filtri vari. Ne ha forse bisogno un’attrice come la? No. Nessuno, per dire la verità. “miin?”, ha scritto accanto al post. Ebbene, signora, lei èuna ‘dea’. Così dicono i tantissimi commenti (e anche noi). Visualizza questo post su ...

leggoit : Sharon Stone, fisico perfetto a 64 anni: «Perché mi metto sempre in forma quando l'estate è finita?» - zazoomblog : Sharon Stone: “In forma alla fine dell’estate”. Il bikini irresistibile a 64 anni - #Sharon #Stone: #forma #dell’e… - RoboD4ni : RT @FilmExcess: Best of 1995, #1: Casino - Martin Scorsese s. Robert De Niro, Joe Pesci, Sharon Stone @ - FilmExcess : Best of 1995, #1: Casino - Martin Scorsese s. Robert De Niro, Joe Pesci, Sharon Stone @ - AleStonata : Mentre i sempliciotti italiani (vi suggerisco la visione di 'Fracchia la belva umana' che nella Gag del SEMPLICIOTT… -