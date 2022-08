Serie B 2022/2023: il Parma stende il Cosenza grazie ad una rete di Inglese (Di domenica 28 agosto 2022) Nel match valevole per la terza giornata del campionato di Serie B 2022/2023, il Parma sconfigge il Cosenza per 1-0 grazie al gol di Roberto Inglese. I ducali conquistano i tre punti dopo aver iniziato la stagione con due pareggi e si confermano imbattuti. In classifica, però, i calabresi restano sopra viste le due vittorie ottenute nelle prime due giornate. Di seguito il racconto del match. PAGELLE E TABELLINO RIVIVI IL LIVE SITO Serie B LA PARTITA – Primo tempo non particolarmente entusiasmante, con le due squadre che faticano a rendersi pericolose in fase offensiva. La prima occasione capita al quarto d’ora sui piedi di Bernabé, ma la sua conclusione termina alta. Il Cosenza prova a reagire con la spizzata di Voca, ma è da un tiro ... Leggi su sportface (Di domenica 28 agosto 2022) Nel match valevole per la terza giornata del campionato di, ilsconfigge ilper 1-0al gol di Roberto. I ducali conquistano i tre punti dopo aver iniziato la stagione con due pareggi e si confermano imbattuti. In classifica, però, i calabresi restano sopra viste le due vittorie ottenute nelle prime due giornate. Di seguito il racconto del match. PAGELLE E TABELLINO RIVIVI IL LIVE SITOB LA PARTITA – Primo tempo non particolarmente entusiasmante, con le due squadre che faticano a rendersi pericolose in fase offensiva. La prima occasione capita al quarto d’ora sui piedi di Bernabé, ma la sua conclusione termina alta. Ilprova a reagire con la spizzata di Voca, ma è da un tiro ...

