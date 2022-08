Serie A, giudice sportivo dopo gli anticipi: 15.000 euro di multa alla Roma (Di domenica 28 agosto 2022) Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha comunicato i provvedimenti disciplinari dopo gli anticipi del venerdì e del sabato della terza giornata. Oltre a un turno di stop per Ekdal, espulso in Spezia-Sassuolo, ci sono sanzioni per i club, in particolare spiccano i quindicimila euro di multa alla Roma per cori contro un giocatore di casa e lanci di oggetti nei confronti dei supporter avversari, cinquemila euro a Cremonese e Lazio per lancio di oggetti. Nel comunicato ufficiale si legge quanto segue: “Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. Roma per avere suoi sostenitori, al 9° del primo tempo ed al 28° del secondo tempo, intonato un coro insultante nei confronti di un ... Leggi su sportface (Di domenica 28 agosto 2022) IldellaA, Gerardo Mastrandrea, ha comunicato i provvedimenti disciplinariglidel venerdì e del sabato della terza giornata. Oltre a un turno di stop per Ekdal, espulso in Spezia-Sassuolo, ci sono sanzioni per i club, in particolare spiccano i quindicimiladiper cori contro un giocatore di casa e lanci di oggetti nei confronti dei supporter avversari, cinquemilaa Cremonese e Lazio per lancio di oggetti. Nel comunicato ufficiale si legge quanto segue: “Ammenda di € 15.000,00:Soc.per avere suoi sostenitori, al 9° del primo tempo ed al 28° del secondo tempo, intonato un coro insultante nei confronti di un ...

sportface2016 : #SerieA, giudice sportivo dopo gli anticipi: 15.000 euro di multa alla #Roma - giudice_flora : RT @ElGusty201: OPS! La testa di serie Dimitrov si ritira nella sua partita di apertura al Winston Salem Open, dopo aver sperimentato vert… - MusicalnewsC : Nato a Taranto, Giancarlo De Cataldo è giudice di corte d’assise a Roma, dove vive dal 1974 - giornalerossob : Serie C, Giudice Sportivo: ammenda di 500 Euro per Ferrara - giornalerossob : Serie C, Giudice Sportivo: ammenda di 500 Euro per Ferrara -