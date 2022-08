Sempre meno armi europee all’Ucraina: i governi sono incerti e i cittadini stufi (Di domenica 28 agosto 2022) Si discuterà a lungo sui motivi per cui i principali donatori europei di armi abbiano evitato nuovi impegni bilaterali con l’Ucraina nel mese di luglio. Prima di trarre delle conclusioni bisognerà vedere i risultati di agosto, ma per adesso i numeri sono impietosi e testimoniano la volontà europea di limitare gli invii di materiale bellico. Tra scomuniche e minacce alla Russia, a cominciare da aprile Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna e Polonia avevano innalzato il livello di scontro verbale, ma parallelamente hanno diminuito un po’ alla volta il volume delle forniture, lasciando che il grosso del lavoro venisse fatto da Washington. È quanto comunicato dal Kiel Institute for the World Economy (IfW), centro di ricerche e analisi di economia internazionale e think tank fra i più prestigiosi del Continente. L’istituto, che ha appunto sede a ... Leggi su api.follow (Di domenica 28 agosto 2022) Si discuterà a lungo sui motivi per cui i principali donatori europei diabbiano evitato nuovi impegni bilaterali con l’Ucraina nel mese di luglio. Prima di trarre delle conclusioni bisognerà vedere i risultati di agosto, ma per adesso i numeriimpietosi e testimoniano la volontà europea di limitare gli invii di materiale bellico. Tra scomuniche e minacce alla Russia, a cominciare da aprile Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna e Polonia avevano innalzato il livello di scontro verbale, ma parallelamente hanno diminuito un po’ alla volta il volume delle forniture, lasciando che il grosso del lavoro venisse fatto da Washington. È quanto comunicato dal Kiel Institute for the World Economy (IfW), centro di ricerche e analisi di economia internazionale e think tank fra i più prestigiosi del Continente. L’istituto, che ha appunto sede a ...

