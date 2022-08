Scuola, nuovo rebus: “I presidi controllino la qualità dell’aria”. E Bassetti attacca Speranza: “Mascherine in aula? Vanno archiviate” (Di domenica 28 agosto 2022) Nelle ultime indicazioni contenute nel Dpcm di luglio si chiede ai dirigenti di attivarsi per il monitoraggio dell’aria negli ambienti scolastici. L’associazione nazionale presidi ha già protestato. Pressing delle regioni per abolire la misura Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 28 agosto 2022) Nelle ultime indicazioni contenute nel Dpcm di luglio si chiede ai dirigenti di attivarsi per il monitoraggionegli ambienti scolastici. L’associazione nazionaleha già protestato. Pressing delle regioni per abolire la misura

