Scuola, niente didattica a distanza da settembre: cosa cambia per i positivi al Covid, le novità (Di domenica 28 agosto 2022) Scuola. Nuovo anno, nuove regole. Stop definitivo alla didattica a distanza (Dad), tanto odiata dagli studenti e dagli insegnanti, ma non è tutto. Il rientro a Scuola quest'anno – previsto in quasi tutta Italia il 12 settembre – sarà accompagnato da interessanti novità per quanto riguarda le norme anti-Covid. Scuola, il ritorno alla normalità Tutte le restrizioni ufficiali, adottate in oltre 2 anni di pandemia in ambiente scolastico decadono ufficialmente il 31 agosto 2022 e per adesso il governo non sembra intenzionato a emettere alcuna proroga. Dunque, ciò equivale a dire che le scuole riapriranno senza dover adottare le misure di prevenzione anti-Covid. Senza l'allarme sanitario, si tratta senz'altro di una conquista per gli alunni ...

