Scuola, la ripresa si avvicina, i rincari sono già arrivati. La spesa media per le attrezzature sale a 548 euro (Di domenica 28 agosto 2022) Quest’anno il rientro a Scuola costerà l’1,3% in più dello scorso anno ad ogni famiglia: mediamente per il corredo scolastico mamma e papà dovranno tirar fuori 547,81 euro. I calcoli arrivano dall’Osservatorio nazionale di Federconsumatori. La stangata è dietro l’angolo anzi è già arrivata a chi ha messo piede in un supermercato. L’aumento del costo della carta (+70%) ha portato inevitabilmente ad aumentare il prezzo di quaderni, diari o vocabolari mentre il segno più davanti ai combustibili ha alzato il costo di cartelle, astucci e altro materiale scolastico. Vediamo in maniera analitica le diverse spese che le famiglie dovranno affrontare. Partiamo dai libri scolastici che tutti devono avere per poter fare Scuola. Se alla primaria i sussidiari sono a carico del ministero dell’Istruzione e degli enti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 agosto 2022) Quest’anno il rientro acosterà l’1,3% in più dello scorso anno ad ogni famiglia:mente per il corredo scolastico mamma e papà dovranno tirar fuori 547,81. I calcoli arrivano dall’Osservatorio nazionale di Federconsumatori. La stangata è dietro l’angolo anzi è già arrivata a chi ha messo piede in un supermercato. L’aumento del costo della carta (+70%) ha portato inevitabilmente ad aumentare il prezzo di quaderni, diari o vocabolari mentre il segno più davanti ai combustibili ha alzato il costo di cartelle, astucci e altro materiale scolastico. Vediamo in maniera analitica le diverse spese che le famiglie dovranno affrontare. Partiamo dai libri scolastici che tutti devono avere per poter fare. Se alla primaria i sussidiaria carico del ministero dell’Istruzione e degli enti ...

