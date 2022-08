Scuola | aumenta la spesa media per le famiglie | i prezzi del materiale scolastico e dei libri di testo schizza alle stelle

giuntialdunque : @LoZenoBruniano Che cosa ha di sinistra il pd? Un partito che espelle chi prende le parti della Palestina, che dist… - paoladecassan : @AssiaVonNeumann @nicolettagiust1 Comunque il discorso è che il nido/scuola dell’infanzia debba essere una scelta.… - Ale562022 : Se dobbiamo risparmiare energia vorrei suggerire ai presidi che propongono 5gg di scuola e 1 in dad che l'energia s… - JazzAir1 : Più si avvicina il D Day elettorale più la campagna si fa più calda senza esclusione di colpi.Cambia il linguaggio,… - Gabriele_fisico : @Corriere Bene potrebbe anche dirci dove trova un aumento di spesa di 65miliardi in neanche 10anni? Taglia scuola,… -

la spesa media per le famiglie su materiale scolastico e libri di testo . Dopo l'allarme del Codacons, è arrivato anche quello dell'Osservatorio nazionale di Federconsumatori., ...... una fonte di gioia, felicità e condivisione, ma anche unadi vita '. Dai una definizione di ... facendo un paio di sedute al giorno di fisioterapia, e la mia voglia di tornare in campo...Caro bollette, scuole chiuse un giorno in più a settimana, per tagliare i consumi di energia elettrica e gas. La proposta dei Comuni.Da destra a sinistra proposte costosissime e irrealizzabili. Il tutti al liceo di Calenda, il tutti in classe dai tre anni del Pd, al tutto gratis di Sinistra ...