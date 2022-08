Scontro sui migranti. Meloni: "Contro gli sbarchi blocco navale". Letta: "Propaganda sulle persone" (Di domenica 28 agosto 2022) AGI - "Uno Stato serio Controlla e difende i propri confini. Non mi stancherò mai di ribadire che l'unico modo per fermare l'immigrazione clandestina è il blocco navale: una missione europea in accordo con le autorità nordafricane". Lo ha scritto su Instagram Giorgia Meloni. "Solo in questo modo sarà possibile mettere fine alle partenze illegali verso l'Italia e alla tragedia delle morti in mare. E' giunto il momento di voltare pagina. Avverrà il 25 settembre se gli italiani ci daranno fiducia", ha aggiunto Meloni. Letta: "Fanno Propaganda sulle persone" "Stanno facendo Propaganda come sempre sulla pelle delle persone, con linguaggi e metodi che sono da mettere ai margini della campagna ... Leggi su agi (Di domenica 28 agosto 2022) AGI - "Uno Stato seriolla e difende i propri confini. Non mi stancherò mai di ribadire che l'unico modo per fermare l'immigrazione clandestina è il: una missione europea in accordo con le autorità nordafricane". Lo ha scritto su Instagram Giorgia. "Solo in questo modo sarà possibile mettere fine alle partenze illegali verso l'Italia e alla tragedia delle morti in mare. E' giunto il momento di voltare pagina. Avverrà il 25 settembre se gli italiani ci daranno fiducia", ha aggiunto: "Fanno" "Stanno facendocome sempre sulla pelle delle, con linguaggi e metodi che sono da mettere ai margini della campagna ...

