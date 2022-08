Scienziati creano robot da ragni morti | ecco la bizzarra trasformazione e la curiosa destinazione d’uso

Leggi su computermagazine

(Di domenica 28 agosto 2022) Cosa succede se una studentessa laureata in ingegneria meccanica vede un ragno morto a terra e le viene in mente una idea geniale? Sicuramente l’avvio di un progetto a dir poco innovativo, particolare e anche utile: utilizzare il ragno morto come componenteica. La creazione di una pinza necica – Computermagazine.itTrasformare iin pinze meccaniche potrebbe essere l’idea di uno scenario da incubo di alcune persone, ma potrebbe avere vantaggi tangibili. Le zampe di ragno possono afferrare oggetti grandi, delicati e di forma irregolare in modo saldo e morbido senza romperli. Quindi, in collaborazione con l’ingegnere meccanico Daniel Preston, la studentessa Faye Yap e i suoi colleghi della Rice University hanno scoperto un modo per far distendere le gambe di un ragno lupo morto e ...