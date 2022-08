Scienza, nuove frontiere: creato il primo embrione di topo sintetico con il cuore che batte (Di domenica 28 agosto 2022) La creazione di un embrione sintetico di topo, che “accresce le speranze” sulla possibilità di produrre in laboratorio organi umani destinati ai trapianti. Ha un cuore che batte, più un abbozzo di cervello e di intestino, l’ embrione sintetico generato da cellule staminali che si è sviluppato per otto giorni e mezzo: un vero e proprio record che permette già di guardare al futuro, quando la stessa tecnica potrà essere utilizzata per ottenere embrioni umani e studiarne tutte le fasi dello sviluppo, capire malattie, sperimentare farmaci senza ricorrere ai test sugli animali e, infine, coltivare in laboratorio organi umani destinati ai trapianti. Il risultato, pubblicato sulla rivista Nature, è il frutto di 10 anni di ricerche del gruppo dell’Università britannica di ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 28 agosto 2022) La creazione di undi, che “accresce le speranze” sulla possibilità di produrre in laboratorio organi umani destinati ai trapianti. Ha unche, più un abbozzo di cervello e di intestino, l’generato da cellule staminali che si è sviluppato per otto giorni e mezzo: un vero e proprio record che permette già di guardare al futuro, quando la stessa tecnica potrà essere utilizzata per ottenere embrioni umani e studiarne tutte le fasi dello sviluppo, capire malattie, sperimentare farmaci senza ricorrere ai test sugli animali e, infine, coltivare in laboratorio organi umani destinati ai trapianti. Il risultato, pubblicato sulla rivista Nature, è il frutto di 10 anni di ricerche del gruppo dell’Università britannica di ...

pesorati : @GinaDi15 Questo è anziano e specializzato in diritto. Dovrebbe stare completamente zitto, Se vuole sapere la defin… - Luce_news : Scienza, nuove frontiere: creato il primo embrione di topo sintetico con il cuore che batte - CinicaFame : @DiegoFusaro Dopo 2 anni si scoprono nuove cose, funziona così con la scienza e la tecnologia. Solo le facce da Putin restano uguali. - giandomenic45 : Domani sera nuova serie di #zonabianca dedicata alle nuove cure x il Covid. Antinfiammatori e aspirina a Go Go.… - IOdonna : Quali sono le nuove prospettive offerte dalla scienza per la fecondazione assistita? Ne abbiamo parlato con il Prof… -