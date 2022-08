Salvini: “Il ponte sullo Stretto di Messina sarebbe l’immagine dell’Italia nel mondo” (Di domenica 28 agosto 2022) REGGIO CALABRIA – Il ponte sullo Stretto di Messina sarebbe “una grande opera pubblica, sarebbe l’immagine dell’Italia nel mondo, darebbe migliaia di posti di lavoro per anni e toglierebbe un po’ di inquinamento dallo Stretto”. Lo ha detto il leader della Lega nel corso di una conferenza stampa in Calabria, rilanciata dalla sua pagina Facebook. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 28 agosto 2022) REGGIO CALABRIA – Ildi“una grande opera pubblica,nel, darebbe migliaia di posti di lavoro per anni e toglierebbe un po’ di inquinamento dallo”. Lo ha detto il leader della Lega nel corso di una conferenza stampa in Calabria, rilanciata dalla sua pagina Facebook. L'articolo L'Opinionista.

Lopinionista : Salvini: 'Il ponte sullo Stretto di Messina sarebbe l'immagine dell'Italia nel mondo' - dolores20943592 : RT @boni_castellane: Intestarsi Ponte sullo stretto e Leva obbligatoria significa parlare a due elettori in contrasto l'uno con l'altro. Sa… - Lacasespoglia : RT @Franco32656300: Ingegner #Salvini apprendo ora con piacere che finalmente è riuscito a laurearsi in ingegneria. Complimenti. E sul Pont… - freedom_474 : RT @boni_castellane: Intestarsi Ponte sullo stretto e Leva obbligatoria significa parlare a due elettori in contrasto l'uno con l'altro. Sa… - Beppe76497565 : RT @boni_castellane: Intestarsi Ponte sullo stretto e Leva obbligatoria significa parlare a due elettori in contrasto l'uno con l'altro. Sa… -