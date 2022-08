Salvini: “Facciamo un armistizio su luce e gas, mandato a Draghi sul modello francese”. Calenda: “Lo dico da giorni”. M5s: “Sì al confronto”. Il Governo: “Nessuna accelerazione, noi in affari correnti” (Di domenica 28 agosto 2022) Il leader della Lega propone di fare come Macron, mettendo un tetto massimo al 4% per gli aumenti delle bollette. La leader di FdI fa un post sugli animali abbandonati. Di Maio: «La destra sfascia conti brucerà i risparmi degli italiani» Leggi su lastampa (Di domenica 28 agosto 2022) Il leader della Lega propone di fare come Macron, mettendo un tetto massimo al 4% per gli aumenti delle bollette. La leader di FdI fa un post sugli animali abbandonati. Di Maio: «La destra sfascia conti brucerà i risparmi degli italiani»

