Salvini agita lo spettro del complotto giudiziario: "Non vorrei che qualcuno provasse a cambiare in tribunale l'esito del voto" (Di domenica 28 agosto 2022) Il centrodestra vincerà le elezioni? "L'unica variabile non dipendente da noi è il tema della giustizia che va riformata: non vorrei che da qui al 25 settembre qualcuno si svegliasse male una mattina e provasse a cambiare in tribunale il risultato delle cabine elettorali". Lo ha detto Matteo Salvini alla kermesse di Affaritaliani, intervistato dal direttore Angelo Maria Perrino, a Ceglie Messapica (Brindisi). L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

