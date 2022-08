Sabrina Salerno, furiosa blocca il concerto | Fan allibiti di fronte alla scena eclatante (Di domenica 28 agosto 2022) La reazione dell’artista durante il concerto ha lasciato i fan allibiti. Sabrina Salerno non è riuscita a mantenere la pazienza e, furiosa, ha deciso di bloccare tutto. Sabrina Salerno: la sua reazione ha lasciato tutti allibiti (via Instagram)Showgirl, cantante e attrice, Sabrina Salerno ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo negli anni ottanta, affermandosi come un’icona di sensualità e conquistando l’Europa con la sua musica. Dopo aver partecipato al concorso di bellezza Miss Italia, nel 1985 ha debuttato in televisione nello show “Premiatissima”, affiancando Nino Manfredi e Johnny Dorelli. In poco tempo è riuscita a contraddistinguersi, attirando l’attenzione di Claudio ... Leggi su topicnews (Di domenica 28 agosto 2022) La reazione dell’artista durante ilha lasciato i fannon è riuscita a mantenere la pazienza e,, ha deciso dire tutto.: la sua reazione ha lasciato tutti(via Instagram)Showgirl, cantante e attrice,ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo negli anni ottanta, affermandosi come un’icona di sensualità e conquistando l’Europa con la sua musica. Dopo aver partecipato al concorso di bellezza Miss Italia, nel 1985 ha debuttato in televisione nello show “Premiatissima”, affiancando Nino Manfredi e Johnny Dorelli. In poco tempo è riuscita a contraddistinguersi, attirando l’attenzione di Claudio ...

PaoloRonk : credo sia giunto il momento di chiudere l'account di Sabrina Salerno - Stupormundi66 : @LaBombetta76 Io adoro Bollywood, ma questo è troppo anche per me. Sembra Bollywood con alvaro vitali e Sabrina Sal… - KFRANCIA2 : RT @tifatait: Sabrina Salerno: sole, mare e curve pazzesche | - Pepito12098411 : RT @redazionerumors: #SabrinaSalerno è appena sbarcata sulle coste della Thailandia e a tutti è parso di aver visto una sirena. Il pubblico… - TRADOCFiles : RT @positanonews: Relax tra Positano ed Amalfi per Sabrina Salerno tra le #news -