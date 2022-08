Sabrina Ghio: le foto che tutti aspettavamo, eccole (Di domenica 28 agosto 2022) Sabrina Ghio è convolata a nozze con il suo compagno: ecco le foto che tutti aspettavano L’ex tronista di Uomini e donne dopo essere diventata mamma per la seconda volta pochi mesi fa ha deciso di convolare a nozze con il suo compagno. Il 25 agosto ha sposato Carlo Negri, una cerimonia intima nel comune in Puglia e poi la festa nel celebre Borgo Egnazia. Ma andiamo a vedere i dettagli. (web)L’ex ballerina di Amici è convolata a nozze Sabrina Ghio ha sorpreso tutti con l’annuncio delle nozze. L’ex ballerina di Amici finalmente ha coronato il suo sogno. Una cerimonia intima come detto in precedenza che poi si è svolta al Borgo Egnazia con amici e parenti. I grandi festeggiamenti,invece, ci saranno il 27 agosto, ha fatto sapere. Come in molti sanno la ... Leggi su formatonews (Di domenica 28 agosto 2022)è convolata a nozze con il suo compagno: ecco lecheaspettavano L’ex tronista di Uomini e donne dopo essere diventata mamma per la seconda volta pochi mesi fa ha deciso di convolare a nozze con il suo compagno. Il 25 agosto ha sposato Carlo Negri, una cerimonia intima nel comune in Puglia e poi la festa nel celebre Borgo Egnazia. Ma andiamo a vedere i dettagli. (web)L’ex ballerina di Amici è convolata a nozzeha sorpresocon l’annuncio delle nozze. L’ex ballerina di Amici finalmente ha coronato il suo sogno. Una cerimonia intima come detto in precedenza che poi si è svolta al Borgo Egnazia con amici e parenti. I grandi festeggiamenti,invece, ci saranno il 27 agosto, ha fatto sapere. Come in molti sanno la ...

musiclover_blu : Sabrina Ghio non ha sbagliato nulla, dai look all'abito di sua figlia, alla location, brava anche la wedding planne… - zazoomblog : Sabrina Ghio ha sposato Carlo Negri guarda le foto delle nozze - #Sabrina #sposato #Carlo #Negri - n_fausta : Sabrina Ghio dal no di uomini e donne ad un matrimonio da favola con un uomo che la ama. I glow up nella vita sono… - aboutme____38 : RT @Ti_bo93: Stiamo parlando troppo poco della bellezza di Sabrina Ghio, le sue bambine, suo marito e del loro matrimonio stupendo. Diverte… - Ti_bo93 : Stiamo parlando troppo poco della bellezza di Sabrina Ghio, le sue bambine, suo marito e del loro matrimonio stupen… -