Sabrina Ghio ha sposato Carlo Negri, guarda le foto delle nozze (Di domenica 28 agosto 2022) Sabrina Ghio ha sposato Carlo Negri con rito civile in Puglia. Dopo la cerimonia, sobria e intima, la coppia si è scatenata insieme agli amici in una lussuosa tenuta in cui è stata ricreata l’atmosfera di una festa paesana. Su Instagram non sono mancate le foto dell’evento, che arriva due mesi e mezzo dopo la nascita di Mia, la seconda figlia della ex ballerina di “Amici” ed ex tronista di “Uomini e Donne”. Il 25 agosto Sabrina Ghio e Carlo Negri sono diventati marito e moglie. Sui social hanno postato le foto delle mani con la fede al dito, e anche numerose immagini della cerimonia civile e del party scatenato. Dopo il sì non è mancato il classico lancio del bouquet, e nemmeno un ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 28 agosto 2022)hacon rito civile in Puglia. Dopo la cerimonia, sobria e intima, la coppia si è scatenata insieme agli amici in una lussuosa tenuta in cui è stata ricreata l’atmosfera di una festa paesana. Su Instagram non sono mancate ledell’evento, che arriva due mesi e mezzo dopo la nascita di Mia, la seconda figlia della ex ballerina di “Amici” ed ex tronista di “Uomini e Donne”. Il 25 agostosono diventati marito e moglie. Sui social hanno postato lemani con la fede al dito, e anche numerose immagini della cerimonia civile e del party scatenato. Dopo il sì non è mancato il classico lancio del bouquet, e nemmeno un ...

n_fausta : Sabrina Ghio dal no di uomini e donne ad un matrimonio da favola con un uomo che la ama. I glow up nella vita sono… - aboutme____38 : RT @Ti_bo93: Stiamo parlando troppo poco della bellezza di Sabrina Ghio, le sue bambine, suo marito e del loro matrimonio stupendo. Diverte… - Ti_bo93 : Stiamo parlando troppo poco della bellezza di Sabrina Ghio, le sue bambine, suo marito e del loro matrimonio stupen… - IsaeChia : Sabrina Ghio e Carlo Negri sposi, l’ex tronista si commuove durante lo scambio delle promesse (Video) Dopo la ceri… - _ventottogiugno : piangendo per Sabrina Ghio accompagnata da Penny e Carlo che l’aspetta con Mia in braccio -