Russia | Ucraina e Occidente | la vera guerra delle spie

È il 185° giorno di guerra in. Proseguono le tensioni nella zona della centrale nucleare di Zaporizhzhia . Lataglia l'energia, le bombe lanciate e lo scoppio di un incendio fanno temere gravi rischi per l'impianto. ...Laha anche acconsentito alla richiestadi far passare il personale della missione solo attraverso il territorio controllato da Kiev. L'Aiea non ha confermato le indiscrezioni e si ...Il popolo della pace si mobilita ancora una volta. La terza carovana della pace della rete #Stopthewarnow partirà per l’Ucraina lunedì 29 agosto con una delegazione di 50 volontari in rappresentanza d ...A Zaporizhzhia c'è il rischio di una 'fuoriuscita di sostanze radioattive'. L'allarme sulla centrale più grande d'Europa, lanciato dalla ...