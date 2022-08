(Di domenica 28 agosto 2022): l’ultimatum dell’Irkutsk al suo: «Togli lo smalto dalleo vai via», la denuncia del calciatore su Telegram L’Irkutsk, squadra della russa siberiana, ha mandato via il proprio, Nikita Lobusov. Il motivo è la decisione dell’estremo difensore di presentarsi all’allenamento con lecolorate dallo smalto. Ilavrebbe costretto il calciatore a scegliere se togliersi lo smalto o andarsene di sua spontanea volontà. Il, dopo aver rescisso con la squadra, ha denunciato l’accaduto su Instagram L'articolo proviene da Calcio News 24.

sportface2016 : #Russia, ultimatum dell’#Irkutsk al suo portiere: “Togli lo smalto dalle unghie o vai via” -

Calcio News 24

...presentare una formazione del tutto simile alla precedente con il solo cambio forzato del...00 ROMANIA LIGA 1 Rapid Bucarest - UTA Arad 20:30PREMIER LEAGUE Ural - Nizhny Novgorod 12:00 ...... cuciture Speed Blue e badge specifico sulla plancia lato passeggero e sulla soglia delle. ... e UNHCR, vicina alla causa Ucraina nella guerra contro la. Tecnici cookie per visualizzare ... Russia, portiere cacciato dal club per le unghie smaltate Russia: l’ultimatum dell’Irkutsk al suo portiere: «Togli lo smalto dalle unghie o vai via», la denuncia del calciatore su Telegram L’Irkutsk, squadra della russa siberiana, ha mandato via il proprio ..."O togli lo smalto dalle unghie o te ne vai di tua spontanea volontà", questa la presa di posizione del club russo dell'Irkutsk nei confronti del suo portiere Nikita Lobusov.