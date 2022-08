Ronaldo-Napoli, Mendes ci lavora da mesi: “Se non trovo nessuno, vorrei portarlo lì” (Di domenica 28 agosto 2022) CALCIOMERCATO Napoli. CRISTIANO Ronaldo-Napoli. L’affare tra Cristiano Ronaldo ed il Napoli non nasce in questi giorni, bensì è un obiettivo già da tempo per Jorge Mendes. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna de Il Mattino nello spazio riservato al calcio, Mendes aveva già confidato a luglio il suo piano ed avrebbe confessato tale idea ai suoi amici “Se non trovo nessuno prima, provo a portare Ronaldo al Napoli a fine mercato”. Già nel 2018, Mendes (che ha sempre avuto ottimi rapporti con Aurelio De Laurentiis) propose al Napoli la stella portoghese, ma il presidente disse di no, dopo aver valutato la reale fattibilità ed i costi dell’operazione. Quattro anni ... Leggi su napolipiu (Di domenica 28 agosto 2022) CALCIOMERCATO. CRISTIANO. L’affare tra Cristianoed ilnon nasce in questi giorni, bensì è un obiettivo già da tempo per Jorge. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna de Il Mattino nello spazio riservato al calcio,aveva già confidato a luglio il suo piano ed avrebbe confessato tale idea ai suoi amici “Se nonprima, provo a portareala fine mercato”. Già nel 2018,(che ha sempre avuto ottimi rapporti con Aurelio De Laurentiis) propose alla stella portoghese, ma il presidente disse di no, dopo aver valutato la reale fattibilità ed i costi dell’operazione. Quattro anni ...

