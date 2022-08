Ronaldo-Napoli: lo ha rivelato l’entourage del portoghese sulla trattativa! (Di domenica 28 agosto 2022) Le voci su un possibile approdo di Cristiano Ronaldo al Napoli agita questi ultimissimi giorni di calciomercato, che si concluderà tra pochissimi giorni. In particolare, il portoghese potrebbe essere coinvolto in uno scambio tra gli azzurri e lo United, con protagonista anche l’attaccante Victor Osimhen. Al momento, non ci sono offerte concrete sul tavolo e la situazione è praticamente ferma ai canonici rumors. Tuttavia, l’agente dell’ex Real Madrid e Juventus, Jorge Mendes, starebbe lavorando intensamente per far diventare questa suggestione una valida possibilità. “l’entourage di CR7 mi ha appena confermato che il Napoli è una vera opzione, nonostante le dichiarazioni dell’agente del nigeriano“, ha scritto su Twitter Giacomo Iacobellis di Tuttomercatoweb.com e Sport. CR7 dice sì: ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 28 agosto 2022) Le voci su un possibile approdo di Cristianoalagita questi ultimissimi giorni di calciomercato, che si concluderà tra pochissimi giorni. In particolare, ilpotrebbe essere coinvolto in uno scambio tra gli azzurri e lo United, con protagonista anche l’attaccante Victor Osimhen. Al momento, non ci sono offerte concrete sul tavolo e la situazione è praticamente ferma ai canonici rumors. Tuttavia, l’agente dell’ex Real Madrid e Juventus, Jorge Mendes, starebbe lavorando intensamente per far diventare questa suggestione una valida possibilità. “di CR7 mi ha appena confermato che ilè una vera opzione, nonostante le dichiarazioni dell’agente del nigeriano“, ha scritto su Twitter Giacomo Iacobellis di Tuttomercatoweb.com e Sport. CR7 dice sì: ...

