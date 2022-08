“Ronaldo al Napoli? La verità è un’altra”, sorpresa Spalletti: spiazza tutti in diretta! (Di domenica 28 agosto 2022) FInisce 0-0 tra Napoli e Fiorentina all’Artemio Franchi. Gli azzurri sprecano alcune occasioni che potevamo regalare la vittoria e la vetta solitaria, mentre in difesa reggono bene gli affondi dei giocatori viola. Mercato Napoli Cristiano Ronaldo (Photo by Steve Bardens/Getty Images) Nel post partita, Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn e ha parlato anche del tormentone Ronaldo che sta monopolizzando gli ultimi giorni del mercato azzurro. Di seguito un estratto delle sue parole: Ronaldo? “Non ho tempo per pensare ad altre cose. Ho una squadra ancora da far carburare perché nonostante le sostituzioni non siamo riusciti a dare l’impulso che volevamo. La società ci pensa? “Da quando sono arrivato sono tutti sul mercato. Se una ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 28 agosto 2022) FInisce 0-0 trae Fiorentina all’Artemio Franchi. Gli azzurri sprecano alcune occasioni che potevamo regalare la vittoria e la vetta solitaria, mentre in difesa reggono bene gli affondi dei giocatori viola. MercatoCristiano(Photo by Steve Bardens/Getty Images) Nel post partita,ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn e ha parlato anche del tormentoneche sta monopolizzando gli ultimi giorni del mercato azzurro. Di seguito un estratto delle sue parole:? “Non ho tempo per pensare ad altre cose. Ho una squadra ancora da far carburare perché nonostante le sostituzioni non siamo riusciti a dare l’impulso che volevamo. La società ci pensa? “Da quando sono arrivato sonosul mercato. Se una ...

