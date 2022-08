Ronaldo al Napoli: De Laurentiis a Mendes: “Affare si può fare alle mie condizioni” (Di domenica 28 agosto 2022) Cristiano Ronaldo al Napoli e Victor Osimhen al Manchester United, Aurelio De Laurentiis ne parla con Jorge Mendes. La trattativa è complcatissima, il tempo è breve come sottolineato anche Luciano Spalletti in conferenza stampa. Ma paradossalmente più passa il tempo e più si fa il gioco di De Laurentiis che non ha bisogno di vendere Osimhen ed ha una squadra già completa. Il Manchester United, invece, vorrebbe cedere il portoghese con ten Hag che ha reso dichiarazioni di facciata sull’argomento. Ronaldo al Napoli, De Laurentiis lo vuole gratis Il Mattino ritorna sull’operazione di mercato che vede il portoghese in azzurro e Osimhen al Manchester United. Secondo il quotidiano partenopeo, Aurelio De Laurentiis pone ... Leggi su napolipiu (Di domenica 28 agosto 2022) Cristianoale Victor Osimhen al Manchester United, Aurelio Dene parla con Jorge. La trattativa è complcatissima, il tempo è breve come sottolineato anche Luciano Sptti in conferenza stampa. Ma paradossalmente più passa il tempo e più si fa il gioco di Deche non ha bisogno di vendere Osimhen ed ha una squadra già completa. Il Manchester United, invece, vorrebbe cedere il portoghese con ten Hag che ha reso dichiarazioni di facciata sull’argomento.al, Delo vuole gratis Il Mattino ritorna sull’operazione di mercato che vede il portoghese in azzurro e Osimhen al Manchester United. Secondo il quotidiano partenopeo, Aurelio Depone ...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli, #Osimhen parte solo dai 100 milioni in su. Mendes spinge per #Ronaldo in azz… - gippu1 : A #Napoli già cinquant'anni fa c'era stata una trattativa condotta da personaggi molto in alto per portare in città… - annatrieste : Scrive @maxgallico su Cormez che Ronaldo a Napoli sarebbe come la metro che passa ogni 5 minuti. Mah. Per me sare… - HaranOfficial_ : RT @HaranOfficial_: Non credo che #Ronaldo venga a #Napoli. Già me lo vedo co' Lamborghini for' 'o Joia, tra vrenzole che vorrebbero fare… - buronjek : RT @NicolaPorro: ?? Colpo di mercato per il #Napoli? Leggete un po’ ???? -