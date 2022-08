Roma | ufficiale l’arrivo di Belotti

Leggi su open.online

(Di domenica 28 agosto 2022) Una telenovela di calciomercato durata oltre un mese, ma che si è risolta nella giornata di domenica 28 agosto. Andreaè un nuovo calciatore della: il Gallo ha firmato con i giallorossi un contratto fino al 30 giugno 2023, con opzione per il rinnovo automatico per le due stagioni successive al verificarsi determinate condizioni. Il giocatore inizierà fin da subito a lavorare con i suoi nuovi compagni di squadra e sarà presentato ai suoi nuovi tifosi in occasione della gara con il Monza, in programma martedì 30 agosto all’Olimpico. L’accordo tra laera stato trovato da settimane – come dimostra la scelta del giocatore di rifiutare qualsiasi altra opzione – ma per la fumata bianca è stato necessario attendere la cessione di Felix Afena Gyan alla Cremonese. Il comunicato della ...