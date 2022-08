Roma, nasconde droga nelle scarpe e in una plafoniera: arrestato 49enne somalo (Di domenica 28 agosto 2022) Roma. Non solo è stato sorpreso mentre consegnava della droga, scoperto dagli agenti anche il nascondiglio che il giovane, un ragazzo italiano di 19 anni, utilizzava per nascondere lo stupefacente. arrestato per detenzione ai fini di spacco di sostanze stupefacenti, il 19enne è ora agli arresti domiciliari. I controlli degli agenti hanno inoltre permesso di assicurare alla giustizia anche un cittadino somalo di 49 anni sorpreso mentre cedeva della sostanza stupefacente che aveva nascosto sia nella scarpa indossata sia all’interno della plafoniera di una lampada posta in strada. Leggi anche: Primavalle, nascondeva droga nell’armadio e nel frigo: arrestato 23enne Lotta allo spaccio: controllato dalla Polizia 19enne I fatti sono ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 28 agosto 2022). Non solo è stato sorpreso mentre consegnava della, scoperto dagli agenti anche il nascondiglio che il giovane, un ragazzo italiano di 19 anni, utilizzava perre lo stupefacente.per detenzione ai fini di spacco di sostanze stupefacenti, il 19enne è ora agli arresti domiciliari. I controlli degli agenti hanno inoltre permesso di assicurare alla giustizia anche un cittadinodi 49 anni sorpreso mentre cedeva della sostanza stupefacente che aveva nascosto sia nella scarpa indossata sia all’interno delladi una lampada posta in strada. Leggi anche: Primavalle,vanell’armadio e nel frigo:23enne Lotta allo spaccio: controllato dalla Polizia 19enne I fatti sono ...

CorriereCitta : Roma, nasconde droga nelle scarpe e in una plafoniera: arrestato 49enne somalo - junews24com : Juve Roma, Milik non si nasconde: il messaggio del polacco - FOTO - - occhiodelcalcio : #JuventusRoma trascinare la squadra si nasconde Tanti errori elementari #Roma - mauriziogabrie4 : Parte c' e' anche la responsabilità di chi ricorre a ste persone che assicurano informazioni servizi.. Questo fenom… - messveneto : La scommessa di Savino: «Sfida affatto scontata, ma il voto ci premierà sia a Roma che in regione»: L’azzurra non n… -