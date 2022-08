Roma, ecco prima foto di Belotti in giallorosso (Di domenica 28 agosto 2022) Roma, Belotti è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma: ecco le prime foto del ‘Gallo’ con la maglia rossonera Andrea Belotti ha ultimato in mattinata le visite mediche con la Roma e ora l’ex capitano del Torino è ufficialmente un calciatore giallorosso. Di seguito il comunicato del club. eccolo ? pic.twitter.com/EX5jNZEz4u— AS Roma (@OfficialASRoma) August 28, 2022 «L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Andrea Belotti. Il 28enne ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023, con opzione di rinnovo per due stagioni al verificarsi di alcune condizioni sportive». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 agosto 2022)è ufficialmente un nuovo giocatore dellale primedel ‘Gallo’ con la maglia rossonera Andreaha ultimato in mattinata le visite mediche con lae ora l’ex capitano del Torino è ufficialmente un calciatore. Di seguito il comunicato del club.lo ? pic.twitter.com/EX5jNZEz4u— AS(@OfficialAS) August 28, 2022 «L’ASè lieta di annunciare l’ingaggio di Andrea. Il 28enne ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2023, con opzione di rinnovo per due stagioni al verificarsi di alcune condizioni sportive». L'articolo proviene da Calcio News 24.

