Roma, ecco il sostituto di Wijnaldum: fatta per Camara (Di domenica 28 agosto 2022) Il calciomercato della Roma non conosce tregua. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Andrea Belotti, i prima di chiudere la campagna acquisti i giallorossi devono ancora portare a Trigoria un centrocampista in grado di sostituire Wijnaldum (che rimarrà in infermeria fino a gennaio). Il nome individuato da giorni è quello di Mady Camara dell’Olympiakos, mediano classe ’97 che ha già manifestato la sua disponibilità a trasferirsi nella Capitale. Nel pomeriggio di domenica 28 agosto i due club si sono avvicinati molto e la fumata bianca è attesa già per la mattina di lunedì 29. Se tutto dovesse andare nel verso giusto, Camara potrebbe svolgere le visite mediche a Roma nella giornata di martedì 30 agosto. La formula ANSA Mady Camara in azione con la maglia dell’Olympiakos Nella ... Leggi su open.online (Di domenica 28 agosto 2022) Il calciomercato dellanon conosce tregua. Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Andrea Belotti, i prima di chiudere la campagna acquisti i giallorossi devono ancora portare a Trigoria un centrocampista in grado di sostituire(che rimarrà in infermeria fino a gennaio). Il nome individuato da giorni è quello di Madydell’Olympiakos, mediano classe ’97 che ha già manifestato la sua disponibilità a trasferirsi nella Capitale. Nel pomeriggio di domenica 28 agosto i due club si sono avvicinati molto e la fumata bianca è attesa già per la mattina di lunedì 29. Se tutto dovesse andare nel verso giusto,potrebbe svolgere le visite mediche anella giornata di martedì 30 agosto. La formula ANSA Madyin azione con la maglia dell’Olympiakos Nella ...

