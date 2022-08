Roma, Belotti: «Trattativa nata nel corso dell’ultima settimana» (Di domenica 28 agosto 2022) Andrea Belotti, neo attaccante della Roma, racconta il suo arrivo in giallorosso: le dichiarazioni del Gallo Andrea Belotti ha parlato ai canali ufficiali della Roma dopo il suo arrivo al club. LE PAROLE – «Io sapevo della stima del club, ma alla fine la Trattativa è iniziata e si è conclusa nell’ultima settimana». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 agosto 2022) Andrea, neo attaccante della, racconta il suo arrivo in giallorosso: le dichiarazioni del Gallo Andreaha parlato ai canali ufficiali delladopo il suo arrivo al club. LE PAROLE – «Io sapevo della stima del club, ma alla fine laè iniziata e si è conclusa nell’ultima». L'articolo proviene da Calcio News 24.

angelomangiante : +++ #Belotti è a Roma e oggi ha già sostenuto le visite mediche di idoneità a Villa Stuart. Domani completerà l'it… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialASRoma, iniziate le visite di #Belotti. Domani a Trigoria per limare i dettagli d… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Roma, #Belotti ha svolto le visite di idoneità a Villa Stuart Domani l'attaccante completerà l'i… - Clauzinho3 : @claud_81 @SaverioTolomeo Adesso è infortunato per 3 mesi quindi non servirebbe. Poi comunque credo sia in parola,… - PatriziaMarocco : @GabryMonto 8 aprile 2023….. ma chi ti si filerà??? Sarai uno dei tanti giocatori della Roma … una riserva qualsias… -