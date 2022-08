Roma, arriva Belotti: prima foto dell’attaccante sui social giallorossi (Di domenica 28 agosto 2022) Andrea Belotti e la Roma, una trattativa ormai giunta al termine positivamente. L’attaccante vestirà la maglia giallorossa, dopo aver superato le visite mediche, come ormai noto anche considerando le eloquenti interviste pre e post-partita rispettivamente a Tiago Pinto e José Mourinho. Per evidenziare ancor più l’imminenza di Belotti, ex icona del Torino, alla Roma vi è una prima immagine pubblicata sui social giallorossi: Belotti a tinte rossastre che esulta alla sua maniera…imitando un gallo. Di seguito il tweet ufficiale della Roma, in attesa dell’ufficialità, oramai una questione di ore. pic.twitter.com/PvZyRZfxQm — AS Roma (@OfficialASRoma) August 28, 2022 SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 28 agosto 2022) Andreae la, una trattativa ormai giunta al termine positivamente. L’attaccante vestirà la maglia giallorossa, dopo aver superato le visite mediche, come ormai noto anche considerando le eloquenti interviste pre e post-partita rispettivamente a Tiago Pinto e José Mourinho. Per evidenziare ancor più l’imminenza di, ex icona del Torino, allavi è unaimmagine pubblicata suia tinte rossastre che esulta alla sua maniera…imitando un gallo. Di seguito il tweet ufficiale della, in attesa dell’ufficialità, oramai una questione di ore. pic.twitter.com/PvZyRZfxQm — AS(@OfficialAS) August 28, 2022 SportFace.

matteosalvinimi : Azzurri straordinari agli europei di nuoto a #Roma: #Paltrinieri oro e #Acerenza d'argento siglano la doppietta ita… - sportface2016 : #Roma, arriva #Belotti: prima foto dell'attaccante sui social giallorossi - calsciomercato : ??????????UFFICIALE! Andrea Belotti é un nuovo calciatore della Roma. ??? ??Arriva a parametro zero. #belotti #seriea… - jackfollasb : RT @artribune: Nasce un campus di design a Roma. Accademia Italiana dal 2023 sposterà la sua sede romana nell’area dove è in costruzione il… - iordyfox : RT @Fil_Biafora: Andrea #Belotti è della #ASRoma. Definita la cessione di #Felix alla #Cremonese (9 mln complessivi) c’è il via libera per… -