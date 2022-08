“Rivolta sociale” Conte agita le masse per difendere il reddito grillino

(Di domenica 28 agosto 2022) Teme unacon l'abolizione deldi cittadinanza? La domanda èa Giuseppe, leader del Movimento 5 Stelle, nel corso della puntata del 28 agosto di Zona Bianca, programma tv serale di Rete4 condotto da Giuseppe Brindisi. La risposta dell'ex presidente del Consiglio è secca: “Assolutamente sì. Addirittura, con un caro bollette e caro energia, che costeranno in media 700 euro in più a ciascuna famiglia, noi andiamo a togliere una protezione? Ricordo che, secondo l'Istat, abbiamo salvato 1 milioni di cittadini dalla povertà. Qui si scherza con il fuoco, scherzano con il fuoco politici di mestiere che stanno lì da 20 o 30 anni, che guadagnano 500 euro al giorno, e si accaniscono su famiglie che integrano 500 euro al mese”. Il focus di ...

Reddito di cittadinanza, Conte: "Abolirlo Si rischia rivolta sociale" Teme una rivolta sociale con l'abolizione del reddito di cittadinanza La domanda è rivolta a Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, nel corso della puntata del 28 agosto di Zona Bianca, ...(Adnkronos) – Teme una rivolta sociale con l'abolizione del reddito di cittadinanza "Assolutamente sì". Così risponde il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a una domanda a Zona Bianca ...