Ritorna ad Avellino l' Irpinia Mood Food Festival

(Di domenica 28 agosto 2022) AGI - Due anni di stop per Covid e ora si ricomincia. Dall'1 al 14 settembre torna la sesta edizione dell', che attira nel centro dichef, produttori, cucina della memoria, attimi di discussione e riflessione accompagnati dalla musica. A proposito, ci sarà anche lo chef Joe Bastianich in versione rigorosamente musicale, tra jazz e country blues, che si esibirà con la folk band napoletana “La terza classe”. Il 28 agosto ci sarà un evento in anteprima – Pummarole – è invece dedicato all'arte di fare la salsa al pomodoro. Un laboratorio esperienziale aperto (declinato anche per i più piccoli, alle ore 10), denso di cultura popolare e familiare. L'è però anche quella del Fiano di, del Greco di Tufo e del Taurasi, tre ...

saporicondivisi : Ritorna a Taurasi il Breakfast Summer Camp Kellogg’s dei giovani della Croce Rossa Italiana – Comitato di Avellino. - GazzettAvellino : Ritorna a Taurasi il Breakfast Summer Camp Kellogg’s dei giovani della Croce Rossa Italiana – Comitato di Avellino - giannigosta : Ritorna a Taurasi il Breakfast Summer Camp Kellogg’s dei giovani della Croce Rossa Italiana – Comitato di Avellino -

Tutto Lega Pro

Un altro weekend pazzesco quello in programma per l'Summer Fest. Domani sera ultimo appuntamento con la rassegna musicale "Sabato in Piazzetta",... Infatti in Piazza Libertà, ore 21:30,...... chedopo molti anni d'assenza. Quindi i gialloblù se la vedrà con il Monopoli per poi ...formazione del presidente Marco Arturo Romano ospiterà allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo l'... Avellino, suggestione per l'attacco: il ritorno di Marcello Trotta L'evento si svoglerà dal 1 al 14 settembre riunendo chef, produttori, cucina della memoria. Presente anche Bastianich in versione rigorosamente musicale ...& Domani sera ultimo appuntamento con la rassegna musicale “Sabato in Piazzetta”, dove si esibirà Marcello Apicella, noto artista irpino, sfoggiando un repertorio composto da inediti e grandi classici ...