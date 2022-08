Rissa tra ragazzini, 15enne colpito con un coccio di bottiglia (Di domenica 28 agosto 2022) colpito con una bottiglia rotta, al culmine di una Rissa fra ragazzini nella notte a Soncino, in provincia di Cremona, un 15enne è stato trasportato con l’elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia. Gravi, ma non critiche le sue condizioni. Come riporta l’Ansa, la resa dei conti è avvenuta in un parcheggio in via Brescia, la principale strada della movida del comune cremonese, e al momento non è chiaro se i ragazzi si fossero dati appuntamento proprio per affrontarsi o se, invece, tutto sia accaduto per una lite poi degenerata. Sono intervenuti i carabinieri di Soncino, di Camisano e il nucleo radiomobile di Crema. Sono al lavoro per individuare i ragazzini, a cominciare da chi ha impugnato il coccio di bottiglia. Leggi su bergamonews (Di domenica 28 agosto 2022)con unarotta, al culmine di unafranella notte a Soncino, in provincia di Cremona, unè stato trasportato con l’elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia. Gravi, ma non critiche le sue condizioni. Come riporta l’Ansa, la resa dei conti è avvenuta in un parcheggio in via Brescia, la principale strada della movida del comune cremonese, e al momento non è chiaro se i ragazzi si fossero dati appuntamento proprio per affrontarsi o se, invece, tutto sia accaduto per una lite poi degenerata. Sono intervenuti i carabinieri di Soncino, di Camisano e il nucleo radiomobile di Crema. Sono al lavoro per individuare i, a cominciare da chi ha impugnato ildi

