Riservato – 4 settimane all’ora della verità | i sondaggi di domani | Fdi davanti e Terzo Polo al 7%

(Di domenica 28 agosto 2022) Gli esperti e le figure che contano nelle forze politiche fin qui hanno guardato aicon grande cautela, perché da sempre si dice che le rilevazioni di agosto sono molto, molto aleatorie per via di una popolazione elettorale in gran parte irraggiungibile. Ma da un paio di giorni le grandi compagnie demoscopiche anche su input di vari committenti, partiti e singoli candidati, hanno ricominciato a consultare i loro campioni elettorali. Due di loro trae dopopubblicheranno le nuove intenzioni di voto. Noi siamo in grado di anticiparvi alcune delle tendenze principali (per quanto è possibile, visto che mancano altre 12 ore di rilevazioni). Si conferma che il centrodestra è largamente in vantaggio, e che, nel derby per il primo partito tra Meloni e Letta, Fratelli d’Italia è tuttoraal Pd di ...