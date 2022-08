Renzi: “Letta voleva agenda Draghi è finito con agenda Fratoianni” (Di domenica 28 agosto 2022) (Adnkronos) – “Enrico Letta non ne sta azzeccando una neanche per sbaglio. voleva l’agenda Draghi ed è finito con l’agenda Fratoianni”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi a Viareggio, a Gli incontri del Principe. “Calenda incoerente? Ha fatto un errore a fare l’accordo con Letta, ha cambiato idea ed ha fatto bene. Se accetto di fare un passo di lato – ha aggiunto Renzi – è perché credo che il progetto politico sia molto più grande degli screzi caratteriali”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 28 agosto 2022) (Adnkronos) – “Enriconon ne sta azzeccando una neanche per sbaglio.l’ed ècon l’”. Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteoa Viareggio, a Gli incontri del Principe. “Calenda incoerente? Ha fatto un errore a fare l’accordo con, ha cambiato idea ed ha fatto bene. Se accetto di fare un passo di lato – ha aggiunto– è perché credo che il progetto politico sia molto più grande degli screzi caratteriali”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

