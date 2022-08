Renzi “Gli estremisti dell’ambientalismo fanno male al Paese” (Di domenica 28 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Dalla Meloni a Forza Italia al M5S a un pezzo di Pd mi hanno fatto la guerra sulle trivelle. Lo stesso sta succedendo per il rigassificatore di Piombino. La Meloni dice sì a parole ma poi il suo sindaco di Piombino dice no. Il Pd di Piombino dice no. E io a Eugenio Giani dico: bravo, non farti fermare, vai avanti. Gli estremisti dell’ ambientalismo fanno male al Paese. Dire per esempio che il Jova beach party crea problemi è assurdo.” Lo ha detto Matteo Renzi a Viareggio, alla presentazione del suo libro Il Mostro, intervistato da Stefano Zurlo in occasione della rassegna “Incontri del Principe”.credit photo agenziafotogramma.it(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 28 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Dalla Meloni a Forza Italia al M5S a un pezzo di Pd mi hanno fatto la guerra sulle trivelle. Lo stesso sta succedendo per il rigassificatore di Piombino. La Meloni dice sì a parole ma poi il suo sindaco di Piombino dice no. Il Pd di Piombino dice no. E io a Eugenio Giani dico: bravo, non farti fermare, vai avanti. Glidell’ ambientalismoal. Dire per esempio che il Jova beach party crea problemi è assurdo.” Lo ha detto Matteoa Viareggio, alla presentazione del suo libro Il Mostro, intervistato da Stefano Zurlo in occasione della rassegna “Incontri del Principe”.credit photo agenziafotogramma.it(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

