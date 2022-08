Regina Elisabetta “adesso basta” | Arriva l’ordine de medici per la sovrana (Di domenica 28 agosto 2022) Momento molto delicato per la Regina Elisabetta, soprattutto dopo l’ordine che è stato dato alla sovrana da parte dei medici in tutela della sua salute. Ecco di cosa si tratta. Nel corso degli ultimi mesi sono state numerose le notizie date sul conto della Regina Elisabetta in relazione alle sue condizioni di salute sulle quali, però, vige il massimo riserbo da Buckingham Palace. La sovrana è stata costretta a disertare numerosi impegni istituzionali, come la messa a Saint Paul durante il Giubileo di platino, ma nessuno a oggi sa cosa sia successi davvero alla Regina… a gettare ombra su tutto la nuova decisione presa dai medici che seguono la sovrana nel ... Leggi su howtodofor (Di domenica 28 agosto 2022) Momento molto delicato per la, soprattutto dopoche è stato dato allada parte deiin tutela della sua salute. Ecco di cosa si tratta. Nel corso degli ultimi mesi sono state numerose le notizie date sul conto dellain relazione alle sue condizioni di salute sulle quali, però, vige il massimo riserbo da Buckingham Palace. Laè stata costretta a disertare numerosi impegni istituzionali, come la messa a Saint Paul durante il Giubileo di platino, ma nessuno a oggi sa cosa sia successi davvero alla… a gettare ombra su tutto la nuova decisione presa daiche seguono lanel ...

